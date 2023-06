BLASS Srl fattura circa 70 milioni nel 2022 e lancia il sito Yeppon.fr

Blass Srl è la società italiana che opera nel settore dell’e-commerce con il suo sito Yeppon.it. È riuscita a chiudere l’anno 2022 con un fatturato di circa 70 milioni di euro, un progresso del 5% rispetto l’anno precedente, ma anche una crescita del 38% del EBITDA. I risultati positivi sono dovuti grazie ad un modello business che prevede tre aree di sviluppo. La vendita diretta sulla piattaforma, la partnership con i marketplace italiani e stranieri ed infine il commercio B2B.

La crescita di Blass Srl

Blass Srl registra il 53% di fatturato totale in Italia (36,5 milioni di euro). Ma anche all’estero fa i suoi progressi, ottenendo ricavi fino a 31,1 milioni di euro. Tra questi proprio la Francia con 7,7 milioni di euro di vendite, la quale recentemente ha lanciato il sito ufficiale Yeppon.fr.

Ma quali sono i prodotti che vengono più acquistati? Oltre 250.000 prodotti a catalogo, vengono acquistate per lo più grandi elettrodomestici che ha registrato un fatturato di 14,7 milioni (+5%), informatica che segna 9,6 milioni (+ 24%), seguita da TV (+ 8%) e brico. Inoltre l’azienda presenterà, a fine giugno, il nuovo sito internet rinnovato. Con interfaccia ancora più intuitiva, così da rendere la navigazione semplice.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti che dimostrano la capacità della nostra azienda di crescere ed evolversi in un mercato competitivo come quello dell’e-commerce. Da sempre puntiamo ad essere gli apripista non solo anticipando i trend dei mercati ma continuando ad offrire ai nostri clienti un ampio portfolio prodotti a prezzi competitivi. Forti del nostro expertise puntiamo ora a crescere maggiormente anche nei mercati esteri in particolare quello francese dove Yeppon.fr sta già dando ottimi risultati.” Dichiara Danilo Longo, uno dei founder Yeppon.

Cosa sappiamo di Blass Srl?

L’azienda è nata in Lombardia, ha 42 dipendenti residenti nella zona, customer care interno e nessun servizio delocalizzato. Yeppon è nata nel 2011 ed oggi l’e-commerce made in Italy ha disponibili oltre 250.000 prodotti a catalogo. Offrono diversi prodotti come: l’elettronica, brico e giardinaggio, informatica, beauty, ricambi moto, videogames, oggettistica per la casa, giocattoli per bambini e nautica.

Foto di The Halal Design Studio su Unsplash