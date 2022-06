Nuovo bZ4X, la prima Toyota 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha presentato il nuovo bZ4X, prima vettura 100% elettrica nativa del gruppo e capostipite della nuova gamma bZ – Beyond Zero – di veicoli Full Electric Toyota.

Il nuovo brand di Toyota rappresenta come i veicoli elettrici a batteria possano fare molto di più che garantire zero emissioni nel viaggio verso la carbon neutrality. Andando “oltre lo zero”, Toyota vede i BEV come un contributo fondamentale per una migliore mobilità per tutti, aiutando a migliorare la vita delle persone grazie a libertà di movimento, sicurezza e tranquillità.

bZ4X è la prima vettura costruita sulla nuova architettura BEV del gruppo, basata sulla filosofia eTNGA e progettata, ottimizzata e dedicata ai veicoli elettrici.

Questa architettura completamente nuova ha la flessibilità necessaria per essere utilizzata per potenziali modelli futuri di bZ ed è progettata per la produzione in scala. In particolare, la sottile unità delle batterie è situata interamente sotto il pianale del veicolo e fa parte del telaio, contribuendo a ottenere un baricentro basso, un bilanciamento ideale dei pesi anteriore/posteriore e un’elevata rigidità della struttura.

Il bZ4X a trazione anteriore è alimentato da un motore elettrico ad alta efficienza da 150 kW montato anteriormente. Produce 204 CV e 266 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 160 km/h.

Il modello AWD è dotato di motori anteriori e posteriori da 80 kW che lavorano su un asse ciascuno. La potenza massima è di 218 CV, con 337 Nm di coppia; il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 6,9 secondi.

Il bilanciamento della potenza dei motori anteriori e posteriori è ottimizzato per avere un migliore consumo energetico complessivo. Ad esempio, viene utilizzato solo il motore anteriore quando è sufficiente una coppia motrice ridotta.

bZ4X utilizza un nuovo design eAxle che integra transaxle, motore e inverter in una sola unità. Il design leggero e compatto consente di ottenere sbalzi contenuti e un baricentro basso, oltre a un maggiore spazio per abitacolo e vano di carico. Questo eAxle viene utilizzato per la prima volta nel bZ4X, ma beneficia dell’esperienza tecnica acquisita da Toyota in oltre 25 anni di progettazione di motori-generatori elettrici per i suoi modelli ibridi e ibridi plug-in.

E’ equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, adatta a una ricarica affidabile a temperature molto basse. La batteria può essere ricaricata rapidamente senza compromettere la sicurezza o la durata: una carica dell’80% può essere raggiunta in circa 30 minuti con un sistema di ricarica rapida da 150 kW (CCS2); sfruttando al massimo le potenzialità dell’on board charger da 11kW una carica completa richiederà invece circa 7 ore. I dati ufficiali sulle prestazioni WLTP di bZ4X confermano che il veicolo è in grado di garantire un’ampia autonomia di guida. Il modello a trazione anteriore raggiunge i 516 km con la batteria completamente carica, con un’efficienza di 143,2 Wh/km (7 km/kW); la versione a trazione integrale ha un’autonomia ufficiale superiore ai 450km con un’efficienza di 158 Wh/km (6,3 km/kW).

Il piano di lancio di bZ4X prevede una fase di pre-booking a partire da luglio, durante la quale i clienti potranno acquisire il diritto di prelazione sulla vettura ed eventualmente ottenere esclusivi vantaggi qualora dovessero finalizzare l’acquisto. I prezzi verranno comunicati contestualmente all’apertura degli ordini, prevista per il mese di ottobre. Il primo weekend di lancio è invece pianificato per il mese di gennaio.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).