Kia EV9 affronta gli ultimi test prima del debutto mondiale nel 2023

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha reso noti i dettagli tecnici dei test finali cui è stata sottoposta EV9, il SUV 100% elettrico top di gamma, a pochi mesi dal debutto mondiale previsto nella prima parte del 2023. L’ultima proposta di Kia diventerà il modello di punta del brand e rivoluzionerà il segmento dei SUV a trazione elettrica di grandi dimensioni, contribuendo ad accelerare la trasformazione del brand Kia e andando a consolidare la leadership nel panorama mondiale della mobilità elettrica sostenibile. Sviluppata in 44 mesi con l’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, prestazioni, autonomia, dinamica di guida, tecnologia e comfort, ogni particolare di EV9 è stato sottoposto a prove rigorose sotto l’occhio vigile e severo del centro di ricerca e sviluppo di Kia a Namyang, in Corea.

Le prove finali hanno visto EV9 impegnata su percorsi di vero off-road per vetture con trazione integrale, compreso un test di guado in acque profonde, per garantire la massima affidabilità ed efficienza anche in condizioni estreme. L’handling ad alta velocità e i circuiti a ridotta aderenza hanno inoltre consentito la verifica delle prestazioni e della tenuta di strada per garantire il meglio in termini di sicurezza e feeling di guida.

Tra i test affrontati, EV9 si è confrontata anche con le diverse superfici di percorrenza, tra cui anche quello che viene definito “selciato belga”, un fondo stradale particolarmente sconnesso e impegnativo che ha consentito agli ingegneri di valutare il comfort di marcia e la qualità costruttiva in condizioni di particolare sollecitazione e stress. Oltre al consueto programma di test presso il centro di ricerca e sviluppo di Namyang, come ogni altro modello Kia, EV9 è stata anche sottoposta a un regime di prove molto impegnative in località di tutto il mondo.

Lo scorso anno Kia ha presentato al LA AutoMobility di Los Angeles la Concept EV9, anteprima mondiale del nuovo modello di punta, interpretazione concreta dell’esclusivo linguaggio di design del marchio “Opposites United”. Il SUV EV9 rappresenterà l’apice di quanto oggi è possibile proporre nella categoria delle Sport Utility, segmento nel quale Kia è stata un’autentica antesignana. Kia EV9 è stata sviluppata sulla esclusiva e raffinata piattaforma elettrica globale e modulare E-GMP e inaugurerà una nuova sofisticata era nella mobilità ad elevata tecnologia sostenibile. Il debutto del SUV EV9 è previsto in Europa nel primo trimestre del 2023 e seguirà le orme impresse dal rivoluzionario modello EV6 nel processo di elettrificazione globale intrapreso da Kia.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).