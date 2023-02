Arriva la prima Mini Cooper SE Cabrio completamente elettrica

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il riscontro positivo dell’esemplare unico presentato nell’estate del 2022, Mini lancia una piccola serie della Cooper SE Cabrio completamente elettrica che rappresenta un altro grande passo in avanti nella direzione della mobilità elettrica. La prima cabrio premium al mondo senza emissioni locali nel segmento delle auto piccole accorcia il periodo di transizione verso l’introduzione della prossima generazione di modelli completamente elettrici. A partire da aprile 2023, la Mini Cooper SE Cabrio sarà disponibile in Europa in un numero limitato di 999 veicoli. “Tre anni fa abbiamo lanciato la Mini Cooper SE completamente elettrica e oggi una Mini su cinque venduta in Europa è una Mini completamente elettrica. Questo successo ci ha spinto a realizzare la piccola serie di Cooper SE Cabrio in pochi mesi. Sono felice di poter offrire a 999 clienti Mini uno straordinario ed esclusivo go-kart feeling a cielo aperto”, ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of the Mini Brand.

La Cooper SE Cabrio è disponibile nei colori Enigmatic Black e White Silver. Le maniglie delle porte, gli scuttle laterali e le cornici dei fari anteriori e posteriori sono rifiniti in Resolute Bronze. I loghi Mini e le scritte del modello sono in un elegante Piano Black. Il logo E, già presente sulla Mini Cooper SE, si trova sulla grembialatura anteriore e su quella posteriore, a simboleggiare il divertimento di guida senza emissioni. Ulteriori dettagli di equipaggiamento specifici per l’edizione sono presenti anche sui listelli sottoporta e sulle soglie laterali, mentre la scritta 1/999 sottolinea il carattere esclusivo della Mini open-air in edizione limitata. Come un ulteriore passo in avanti, ha creato cerchi in lega specifici per l’edizione. I cerchi in lega da 17″ con design Electric Power Spoke 2-tone sono realizzati al 100 percento in alluminio riciclato. La combinazione di elettricità provenienti da fonti pulite durante la produzione e l’uso di materie prime secondarie può ridurre significativamente le emissioni di CO2 rispetto ai processi di produzione convenzionali.

Con una lunghezza di 3.863 mm, un passo di 2.495 mm, una larghezza di 1.727 mm e una lunghezza di 2.495 mm, le dimensioni, compreso il bagagliaio con un volume di carico di 160 l, rimangono invariate rispetto alla Cabrio a propulsione tradizionale. Il motore elettrico da 135 kW/184 CV proviene dai centri di competenza per la mobilità elettrica del BMW Group a Dingolfing e Landshut. Le sue dimensioni ridotte consentono una distribuzione del carico sull’asse particolarmente armoniosa e favoriscono una guida agile e facilmente controllabile. La propulsione elettrica accelera dolcemente la Mini Cooper SE Cabrio da ferma a 100 km/h in 8,2 secondi. Con un’autonomia di 201 chilometri determinata nel ciclo di prova WLTP, le escursioni a cielo aperto vanno ben oltre i confini della città. Fino a 30 km/h, la capote in tessuto, completamente elettrica e quindi particolarmente silenziosa in stile Mini Yours con il tipico motivo Union Jack, può essere aperta, chiusa o impostata come tetto scorrevole.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).