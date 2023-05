XGIMI celebra i traguardi del 2022 raggiunti nel mercato europeo

XGIMI pubblica il Financial Report 2022 che testimonia l’importante crescita a livello internazionale e l’impegno dell’azienda nel campo della ricerca e dello sviluppo. XGIMI celebra così i traguardi raggiunti nel 2022.

I traguardi 2022 di XGIMI

Un fatturato di 790 milioni di RMB nei mercati esteri, pari a 104,6 milioni di euro, con un aumento dell’82,04% rispetto all’anno precedente, e un fatturato complessivo di 4,22 miliardi di RMB (559,78 milioni di euro). Questa crescita è il risultato dell’espansione di XGIMI nei mercati globali, raggiungendo gli Stati Uniti, il Giappone e l’Europa, insieme all’Australia e alla Corea del Sud. Nel 2022, l’azienda ha preso piede anche nello sviluppo dei canali offline in Europa, incrementando i ricavi globali.

Ritornando ai canali di vendita, l’azienda ha puntato anche sulla vendita al dettaglio all’estero, come: Media Markt (Germania) e BicCamera (Giappone). Inoltre, a ottobre 2022 è stato inaugurato il primo experience center di XGIMI Australia. Nello stesso mese ha aperto il primo negozio cooperativo con Media Markt.

Ricerca e Sviluppo, per dispositivi innovativi e sempre facili da usare

La crescita di XGIMI nel 2022 si deve alla sua attenzione nella ricerca e nello sviluppo, con un incremento degli investimenti del 43,49%. La strategia dell’azienda consiste in innovare, mettendo al centro gli utenti, per soddisfare i loro desideri e bisogni. Infatti il polo tecnologico di XGIMI è riconosciuto come uno dei centri di innovazione tecnologica aziendale migliori in Cina. L’azienda punta a rivoluzionare il mondo della proiezione, rendendola semplice e alla portata dei consumatori. Come? Sviluppando continuamente tecnologie per progredire nel settore. Un esempio? Con la Magic Lamp, XGIMI ha unito in un unico prodotto la proiezione e la lampada da soffitto, dando un nuovo senso alla proiezione domestica.

Riconoscimenti e premi internazionali

Nel 2022 i prodotti e le tecnologie di XGIMI hanno vinto numerosi premi, tra questi Red Dot Award (per XGIMI INUI), diversi Visual Grand Prix della Nippon Sound Element Publishing House (per XGIMI AURA, HORIZON Pro, Halo+, popIn Aladdin 2 Plus e la tecnologia ISA – Intelligent Screen Adaption) e il premio EISA BEST PRODUCT AWARD 2022-2023 (per AURA). Tutto ciò mette alla luce i traguardi e l’impegno dell’azienda riguardo il campo della ricerca e sviluppo.