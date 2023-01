TCL e gli aggiornamenti presentati al CES 2023

L’azienda TCL, specializzata in elettronica di consumo, ha tenuto una conferenza stampa al CES 2023. Ha annunciato i nuovi importanti aggiornamenti per i suoi prodotti tech, dalla categorie display, elettrodomestici e dispositivi mobile.

Come migliorare il futuro grazie alla tecnologia

Come sempre, si cerca di rimanere al passo con i tempi nel mondo della tecnologia, si cambia stile di vita e si intraprendono nuove decisioni per migliorarla. TCL in occasione del CES 2023, tenutosi a Las Vegas due settimana fa, ha annunciato nuovi cambiamenti per i suoi prodotti di elettronica. Rimanendo aggiornati con le nuove tecnologie e innovazioni. Il Presidente di TCL Electronics Juan Du ha dichiarata:

“Come azienda responsabile, TCL si impegna a dare contributi significativi alla società, alle comunità locali e all’ambiente in continua evoluzione. TCL adotta nuove tecnologie per promuovere una produzione rispettosa dell’ambiente. Con la nostra campagna globale #TCL Green, desideriamo ispirare sempre più persone a unirsi a noi nella tutela al pianeta e nella costruzione di una casa sostenibile. Sono importanti per noi, inoltre, l’uguaglianza di genere e la cultura per le giovani generazioni che sosteniamo con #TCL for Her e altre campagne globali“.

I nuovi aggiornamenti riguardano anche all’ecosistema intelligente per una tecnologia sugli elettrodomestici di casa ancora più avanzata, 5G aggiornato, realtà aumentata e migliore visione schermo intero. Inoltre, oltre ad annunciare i nuovi aggiornamenti, TCL ha presentato l’ultima generazione di TV Mini LED e QLED. Sono ideali per il gaming, con dimensioni fino a 98 pollici e soundbar potente.