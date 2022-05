Metaverso: Zuckerberg svela il visore di Meta

Mark Zuckerberg amministratore delegato di Meta e co-fondatore di Facebook, svela il visore per il Metaversa. Ha parlato del nuovo dispositivo, rivelando alcuni dettagli. Si parlava già nell’autunno del 2021 dell’invenzione di un dispositivo che potesse offrire un divertimento alternativo, virtuale, che unisse i duo mondi, quello reale con quello virtuale. Il dispositivo non è ancora terminato, ma dovrebbe essere terminato entro fine 2022.

Il progetto di Metaverso

Project Cambria è dotato di una funzionalità che si chiama passthrough, questo permette il passaggio della visione dal mondo virtuale a quello reale. La particolarità che lo differenzia dalla concorrenza come: HoloLens 2 di Microsoft e i Magic Leap 2, è l’ottimizzazione e risoluzione innovativa del prodotto. Project Cambria è un visore dalle sembianze più classiche, simili agli attuali Oculus Quest 2. Project Cambria non è l’unico a usare la tecnologia passthrough, ma sarebbe il primo a renderla disponibile a una risoluzione elevata. Questo dovrebbe permettere a chi lo indossa di muoversi con maggiore facilità nel mondo reale: secondo quanto spiegato da Zuckerberg, Cambria fornirà “video a colori ad alta risoluzione” per “rendere l’esperienza più realistica e utile”. L’applicazione che viene usata come dimostrazione si chiama “ The World Beyond”. È una piattaforma digitale che realizza una scrittura di codici e intelligenza artificiale, così da ottimizzare e semplificare i due mondi in 3D. L’azienda ha dichiarato che il prodotto potrebbe essere utile non solo per scopi personali ma anche professionali, ad esempio nell’ambito progettistico. Inoltre Zuckerberg ha accennato che Project Cambria potrebbe essere utilizzato anche per il fitness e per estendere virtualmente il monitor di un computer.

