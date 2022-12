Lenovo migliora l’esperienza hybrid working con una nuova gamma di dispositivi

Lenovo presenterà al CES 2023 la nuova gamma aggiornata di laptop ThinkPad X1 e non solo, tanti altri dispositivi prodotti con materiali riciclati. Il software Lenovo Commercial Vantage è stato aggiornato per migliorare la nuova applicazione Lenovo View. L’app è basata su tecnologia di computer vision, importante per migliorare la qualità delle immagini e dei video ma anche la sicurezza e il benessere digitale. Di seguito i dettagli dei nuovi dispositivi Lenovo.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8

Lenovo continua a sviluppare prodotti sempre più innovativi, per far fronte alle esigenze dei clienti. Oltre a questo, uno degli obiettivi dell’azienda è arrivare ad un mondo sempre più sostenibile, partendo dalla produzione del ciclo di vita del prodotto, fino la vendita. Difatti i due dispositivi ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8, sono stati realizzati con materiali riciclati:

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è realizzato con il 90% di magnesio riciclato nel poggiapolsi e il 55% di alluminio riciclato nella scocca inferiore.

Il packaging per la vendita è realizzato al 100% in bambù e fibra di canna da zucchero. Le scatole che contengono i PC, sono realizzate con imballaggi privi di plastica riciclata al 90% e/o certificazione FSC. Inoltre i nuovi ThinkPad X1 contengono plastica riciclata post consumo.

Tutti i portatili ThinkPad sono disponibili con il servizio CO2 offset di Lenovo.

Inoltre la nuova applicazione Lenovo Commercial Vantage è in grado di gestire l’impronta di carbonio. Aiuta l’utente ad attivare impostazioni che contribuiscono a ridurre il consumo energetico. Tra le diverse impostazioni, ci sono:

La funzione di Human Presence Detection che può ridurre il consumo energetico utilizzando il tool Zero Touch Lock .

La configurazione delle impostazioni OLED per ridurre il consumo energetico e aumentare il ciclo di vita del display.

Smart Charge può contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria impostando i livelli di carica della batteria.

Spegnere la retroilluminazione della tastiera riduce il consumo energetico.

Con l’app Lenovo View si avrà una funzionalità smart. Aiuterà gli utenti a migliorare l’esperienza durante le videochiamate e la sicurezza. Questa comprende diverse funzionalità tra cui:

Per la sicurezza, ci sono le funzioni Privacy Guard e Privacy Alert integrate in Lenovo View. Potrai attivare il filtro della privacy per la sfocatura dello schermo o mostrando l’alert della privacy.

Il lavoro ibrido potrebbe suscitare problemi che riguardano il benessere digitale. Ci sono degli avvisi relativi alla postura e alla salute degli occhi . Ti aiuteranno quindi a mantenere il benessere durante il lavoro.

Il lavoro ibrido ha portato ad avere più videoconferenze. Per questo sono stati integrati delle funzioni, come l’ inquadratura automatica , il filtro di sfocatura dello sfondo e la modalità presenter .

Infine l’intelligenza artificiale aiuta a migliorare la qualità visiva in situazioni di scarsa luminosità in una stanza.

Accessori ideali per il lavoro ibrido

Lenovo ha optato per accessori ideali per il lavoro ibridi. Come la tastiera full-size e il mouse Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo. Offrono una batteria ricaricabile integrata, design elegante e connessione fino a un massimo di tre dispositivi con supporto per 2,4G. La tastiera garantisce tasti comodi al tatto invece il mouse è dotato di otto pulsanti, cinque dei quali programmabili via software. Sono realizzati utilizzando il 65% di plastica PCC.

I mini-monitor LED ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30

Si espande la gamma di dispositivi, i mini monitor LED, ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30. Sono disponibili gli schermi da 27 e 31,5 pollici. Supportano di un monitor ThinkVision Mini LED formati da HDR 10 e HLG e sono certificati Display HD 1000. Sono dispositivi realizzati per i creators. Ideali infatti per la grafica e video, perché sono dotati di tecnologia flicker-free che riduce l’affaticamento degli occhi. Hanno il software Lenovo ThinkColour che aiuta a gestire e personalizzare il display. Il suo design è stato realizzato con materiali riciclati. Il 90% di alluminio PCC per il supporto, il 95% di ABS PCC per il coperchio posteriore e l’85% di ABS PCC per la cornice e il supporto.

Monitor ThinkVision VoIP T27hv-30, T24mv-30 e T24v-30

I monitor ThinkVision VoIP sono stati realizzati per garantire prestazioni di qualità per lavoro “duro”. Gli utenti potranno usufruire di diverse funzionalità, di cui:

Fotocamera ad alta definizione da 5MP con obiettivo a infrarossi (IR) e obiettivo RGB separato.

Otturato per la privacy.

Doppi microfoni integrati con cancellazione del rumore.

Due altoparlanti integrati da 5W.

Un pulsante dedicato a Microsoft Teams, che avvia immediatamente l’applicazione di videochiamata.

Semaforo intelligente che diventa rosso quando l’utente è impegnato in una chiamata.

Un promemoria “seduta” che avvisa l’utente quando ha trascorso troppo tempo davanti allo schermo o troppo vicino al monitor.

Monitor ThinkVision P32p-30 e P49w-30

I monitor ThinkVision P32p-30 e P49w-30, hanno la certificazione Eyesafe 2.0. Il ThinkVision P32p-30 è un monitor 4K UHD da 31,5 pollici, così da avere un ottima risoluzione visiva. Infatti è ideale “knowledge worker” il cui lavoro richiede due o più PC per svolgere diverse funzioni contemporaneamente. Il ThinkVision P49w-30 è un monitor panoramico, ultrawide da 49 pollici con doppio QHD. Con tecnologia IPS Black, garantisce colori nitidi e neri più profondi che beneficiano dell’ampio angolo di visione.

Lenovo L27i-40 e L24m-40

Il monitor Lenovo L27i-40 risulta eleganti e ideali per l’ambienta di casa. Si tratta della nuova generazione della linea di display mainstream da 27 pollici di Lenovo. Sono sottili e senza bordi, garantiscono un audio e qualità visiva unica. Dispongono anche di due altoparlanti integrati da 3W e una gamma di colori sRGB ampliata al 99% e porte HDMI.

Disponibilità in Italia