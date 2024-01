La montagna tech di Ortovox e i corsi sulle valanghe

Fare scialpinismo e freeride su terreni non tracciati è un’emozione unica. Ma per muoversi in sicurezza anche lontano dalle piste è necessario portare con sé un bagaglio di conoscenze ben assimilate. La missione di Ortovox, azienda specializzata in sport di montagna e in prodotti tech con sede a Monaco di Baviera, è proteggere chi pratica alpinismo e l’ambiente alpino. Per questo, oltre a sviluppare prodotti innovativi, si impegna a proporre anche corsi di formazione.

I corsi valanghe della Ortovox Safety Academy

La Ortovox Safety Academy è una delle più grandi iniziative di formazione al mondo a sostegno della prevenzione di incidenti in caso di valanga e propone un programma completo di corsi dedicati agli appassionati di sport invernali. Per la stagione 2023/24 i corsi valanghe seguono un nuovo concept: gli sciatori e le sciatrici possono mettere in pratica le nozioni teoriche apprese durante i corsi prendendo parte a uscite in ambiente alpino, a scelta tra scialpinismo e freeride.

I corsi valanghe sono prenotabili fin da ora e si dividono in tre gradi:

Training Basic si rivolge sia a chi è alle prime esperienze, sia a chi ha già varie stagioni alle spalle e desidera rinfrescare le proprie conoscenze. In un’intera giornata vengono spiegate la corretta gestione delle attrezzature di emergenza e le basi della ricerca in valanga.

si rivolge sia a chi è alle prime esperienze, sia a chi ha già varie stagioni alle spalle e desidera rinfrescare le proprie conoscenze. In un’intera giornata vengono spiegate la corretta gestione delle attrezzature di emergenza e le basi della ricerca in valanga. Tour & Training Basic offre l’opportunità di scegliere tra un’uscita di scialpinismo o una giornata di freeride. Le guide alpine certificate spiegheranno ai partecipanti le basi del soccorso dei compagni, la pianificazione dell’itinerario e la corretta lettura dei bollettini valanghe. Il secondo giorno, i contenuti teorici verranno messi in pratica in ambiente alpino.

offre l’opportunità di scegliere tra un’uscita di scialpinismo o una giornata di freeride. Le guide alpine certificate spiegheranno ai partecipanti le basi del soccorso dei compagni, la pianificazione dell’itinerario e la corretta lettura dei bollettini valanghe. Il secondo giorno, i contenuti teorici verranno messi in pratica in ambiente alpino. Tour & Training Advanced è la scelta giusta per chi ha già acquisito dell’esperienza in ambiente alpino e conosce le tecniche del soccorso dei compagni. Nell’arco di due giorni e mezzo, durante un’uscita di scialpinismo o di freeride verranno messe in pratica strategie di ricerca avanzate e verrà simulato il comportamento da tenere in caso di distacco di una valanga. Questo corso valanghe consiste in un approfondimento delle conoscenze già acquisite e nell’esercitarsi a riconoscere i potenziali punti di pericolo. E quindi a favorire la completa autonomia durante le uscite in montagna durante la stagione invernale.

Le sedi in Italia

I corsi della Ortovox Safety Academy si tengono nelle seguenti sedi in Italia e con queste denominazioni:

Oltre la verticale (Lombardia)

Mountain evolution (Abruzzo)

Esperienza Alp (Lombardia)

Alpino del Sud Tirolo (Alto Adige)

Peakshunter (Valle d’Aosta)

Per la prenotazione di può accedere a questo sito. E a tutto ciò si aggiunge la formazione del Safety Academy Lab Snow. una piattaforma digitale con importanti contenuti didattici, suddivisi in quattro capitoli e illustrati in 16 video tutorial. Forniscono una panoramica su tutti gli aspetti della sicurezza in valanga, compresa la pianificazione dei percorsi e l’autosoccorso per chi pratica scialpinismo e freeriding.

I prodotti Ortovox per la montagna tech

Peso ridotto, uso facile, rilascio affidabile: LiTRIC è l’innovativo sistema elettronico sviluppato da Ortovox e Arc’teryx che impone nuovi standard nel panorama degli airbag antivalanga. Il peso di appena 1.100 g lo rende uno dei sistemi elettronici più leggeri al mondo e lo si trova nei tre nuovi zaini antivalanga AVABAG LiTRIC TOUR, AVABAG LiTRIC FREERIDE e AVABAG LiTRIC ZERO.

l sistema LiTRI si avvale di supercondensatori alimentati da una durevole batteria agli ioni di litio, in grado di fornire energia per due rilasci nell‘arco di 60 ore. Oltre a consentire numerosi rilasci di prova senza alcun costo aggiuntivo, il sistema si ricarica facilmente tramite USB-C in circa 25 minuti. Ed è dotato di una maniglia di attivazione sicura e regolabile in altezza, di un passante alla gamba di nuova concezione e di un airbag realizzato con materiale all’avanguardia.