ITS Lending compie 1 anno con oltre 1,6 milioni di raccolta

Il mercato del lending crowdfunding immobiliare nel 2022 si è dimostrato estremamente dinamico: oltre 300 progetti finanziati per più di 80 milioni erogati, con un aumento di raccolta del 50% rispetto allo scorso anno (dati Crowdfunding Buzz).

I dati di ITS Lending non sono da meno. Infatti, il lending crowdfunding immobiliare dedicato alla rigenerazione dei borghi italiani, compie un anno di vita con una raccolta di oltre 1,6 milioni di euro.

Il primo anno di ITS Lending e il nuovo progetto in Salento

ITS Lending è l’unica piattaforma italiana per la raccolta fondi nell’ambito di recupero e rilancio edilizio dei centri storici del Paese. Chi investe presta un capitale che gli verrà restituito, al termine dell’operazione, insieme all’interesse maturato. Da novembre 2021, mese di lancio del portale, a oggi, il tasso d’interesse si è aggirato mediamente sul 9,4% su base annua, con una durata media dei prestiti di 8 mesi. Inoltre, ITS Lending ha mantenuto le sue promesse con gli investitori, rimborsando ben 12 prestiti, oltre agli interessi, per un totale di 532 mila euro. E con una raccolta di oltre 1,6 milioni di euro, fondi che hanno contribuito a finanziare la ristrutturazione di 25 immobili tra Sicilia, Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Marche, conclude in bellezza il 2022.

Questo non è tutto. Infatti, ITS Lending lancia anche un’offerta di investimento nel suo terzo progetto immobiliare a Caprarica di Lecce, nel Salento. Il progetto prevede la realizzazione di un’abitazione privata di circa 550 metri quadrati, con un giardino di 400. Questa sarà ricavata dal recupero dell’area di uno storico frantoio, realizzato alla fine dell’ottocento, che conserva tuttora l’antica vasca di molitura in pietra e le macine per la frangitura delle olive.

L’operazione consiste in un prestito di 12 mesi, finalizzato alla riqualificazione dell’immobile, che offre un tasso di interesse pari al 12%, decisamente superiore al mercato. Il lavoro di riqualificazione è diviso in tre fasi:

la ristrutturazione del frantoio e del giardino , compresa la creazione della piscina e la ristrutturazione dei locali interni;

la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di uno solare centralizzato per la produzione di acqua calda, dando così attenzione alla sostenibilità ambientale;

l’ex frantoio sarà recuperato conservando, come elementi di arredo , la vasca da molitura e le macine.

Grazie anche al contributo di chi investirà attraverso ITS Lending, i lavori, che saranno completati entro gennaio 2024, ridaranno vita a un edificio storico concorrendo anche alla riqualificazione dell’intero borgo.

