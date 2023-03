ISH 2023: LG Electronics presenterà nuove soluzioni

ISH 2023, che si terrà il 17 marzo a Francoforte, è la fiera internazionale della climatizzazione rinnovabile e della tecnologia per il risparmio di energia. LG Electronics parteciperà alla fiera presentando le ultime soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione. LG ha dedicato due diverse aree: una per i visitatori che vorranno esplorare soluzioni per progetti di abitazioni private. Mentre la seconda area è dedicata ai visitatori che vorranno esplorare soluzioni commerciali.

Il mercato HVAC europeo

Il mercato HVAC europeo, ha avuto una crescita positiva, per l’interesse dei sistemi di condizionamento a pompa di calore, che sono in grado di ridurre l’emissione di carbonio. Questo è dovuto anche a normative ambientali, che si dovranno rispettare. Infatti nel 2019, l’Unione Europea, ha annunciata una nuova politica: “European Green Deal“. Ha come obiettivo, quello di arrivare entro il 2050 di neutralizzare l’emissione di carbonio. Mentre l’anno scorso ha annunciato il piano “REPowerEU” per espandere l’utilizzo delle energie rinnovabili entro il 2030 e ridurre il consumo di energia e la dipendenza dai combustibili fossili.

I prodotti LG presentanti all’ISH 2023

Con i prodotti HVAC di LG presentati a ISH 2023, i visitatori potranno esplorare le diverse aree dedicate. Come le soluzioni progettate per le abitazioni private, tra cui le pompe di calore aria-acqua della serie LG THERME V R290 che utilizzano refrigeranti a basso impatto ambientale. Ma anche i recuperatori di calore per la ventilazione, gli scaldacqua e le soluzioni di Energy Storage e Building Energy Control per la gestione intelligente dell’energia. Ma come funzionano i prodotti LG THERMA V? Estraggono l’aria esterna per generare energia per il raffreddamento e il riscaldamento. Therma V utilizza il 75% di energia termica ricavata dall’aria e il 25% di elettricità.

Mentre per i visitatori dell’area dedicata alle soluzioni commerciali potranno scoprire il nuovo sistema di climatizzazione a flusso refrigerante variabile MULTI V i. Un nuovo prodotto che integra l’Intelligenza Artificiale per migliorare il risparmio energetico fino al 24,7%. MULTI V si avvale anche della funzione AI Indoor Space Care per favorire il mantenimento della temperatura interna equilibrata.