I giovani e le scienze 2022: ecco i vincitori

Anche quest’anno i giovani scienziati italiano si sono messi alla prova nel contest “I giovani e le scienze”. La Commissione europea ha premiato numerosi ed interessanti lavori con soluzioni per l’ambiente, robot, droni, prototipi per la salute, studi di chimica, arte e idee nuove per combattere l’inquinamento. Circa settanta ragazzi compresi dai 14 a 20 anni, hanno partecipato alla 33° edizione della selezione italiana del concorso europeo presso la FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche a Milano. Dopo una severa selezione fatta dalle scuole e dalle Giuria.

I giovani e le scienze: ecco i miglior finalisti italiani

Gli stand con 28 progetti e prototipi innovativi, sono stati aperti al pubblico 3 giorni. Questi i migliori progetti che rappresenteranno l’Italia alla finale europea 33° EUCYS a Leiden in Olanda dal 13 al 18 settembre:

D avide FRENA (2004), Gianmaria GROTTA (2004), Dominick RIZ (2004) dell’Istituto Rainerum di Bolzano . Il progetto intitolato “Analisi Batimetrica tramite dati Georeferenziati con Drone Acquatico”. Consiste nell’aver realizzato B.A.G.D.A.D. Un’imbarcazione creata da loro, per il moni­toraggio delle sedimentazioni nei fondali di bacini idrici artificiali. parliamo di un drone acquatico in grado di effettuare le misurazioni della profondità del fondale, controllan­done la variazione nel tempo.

L'altro lavoro è fatto da Marco CARNEVALE (2004), Filippo CAZZOLA (2004), Luca BINCOLETTO (2004) dell'ITAS Carlo Gallini di Voghera (Pavia). Si tratta di un "Sistema di controllo da remoto delle api". I ragazzi hanno ideato un dispositivo elettronico, che rileva il peso complessivo dell'arnia, le concentrazioni di CO2, di composti organici volatili. Inoltre rileva i valori di temperatura ed umidità interna ed esterna all'arnia per monitorare meglio il loro benessere.

Le regioni finaliste

Alla FAST erano arrivati molti progetti da tutta Italia. La giuria ha selezionato però solo i migliori. In aggiunta i finalisti nazionali sono stati invitati a Milano e rappresentano diverse regioni.

Emilia-Romagna (2 progetti selezionati)

Liguria (1 progetto)

Lombardia (3)

Marche (2)

Friuli-Venezia Giulia (1 progetto)

Piemonte (ben 9 progetti selezionati)

Sicilia (1)

Trentino-Alto Adige (2)

“ Le estreme difficoltà dovute al Covid 19 hanno dimostrato che docenti e studenti sanno fare rete in modo concreto ed efficace. Perciò la selezione non è stata facile” , ha detto il segretario generale della FAST- Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche Alberto Pieri.

La giuria, formata da ricercatori, esperti e imprenditori di rilievo italiano e stranieri ha elargito attestati e prestigiosi riconoscimenti. Inoltre, i vincitori ragazzi avranno la possibilità di viaggiare e di far parte ad altri prestigiosi contest internazionali. “Questo concorso infatti – spiega il presidente della FAST Roberto Buccianti – lancia gli studenti verso altre destinazioni importanti, come la finale europea EUCYS. Inoltre consente ai finalisti nazionali di presentare i loro progetti anche all’estero in altre competizioni e vincere numerosi riconoscimenti internazionali. Soprattutto è un’occasione per crescere e per comprendere che la ricerca, in tutti gli ambiti, apre la mente e aiuta a fare networking”.

Trovate tutti i nomi dei vincitori sul sito I giovani e le scienze – FAST.