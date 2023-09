EA SPORTS FC 24: le nostre prime impressioni

Finalmente è arrivato EA SPORTS FC 24, il più famoso videogioco di calcio erede di Fifa, di cui ora non ha più il nome dopo che il contratto con il massimo ente calcistico mondiale non è stato rinnovato. Una saga cominciata nel 1993 che ha portato Electronic Arts ad essere leader del settore, grazie a un successo planetario. Il titolo più venduto è stato Fifa 18, con oltre 26 miliini di copie, un numero a cui si è avvicinato Fifa 23. Ora il cambio di denominazione e il probabile arrivo, l’anno prossimo, di un Fifa 25 concorrente. Ma per il momento la leadership non è in discussione. E quindi, alcune notizie e le nostre prime impressioni.

ES SPORTS FC 24, l’erede del videogioco Fifa 23

Innanzitutto dove trovare EA SPORTS FC 24 non più Fifa:

PlayStation5

Xbox Series X|S

PC

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Il rilascio coincide con l’arrivo di EA SPORTS FC Mobile per console, dispositivi mobile, online ed esports.

Il gioco è alimentato da tre nuove tecnologie con un cross-play migliorato a disposizione per tutti i giocatori. L’aumento di chi ha avuto l’accesso anticipato al titolo rispetto all’anno scorso è stato di oltre il 25%. Queti i campionati principali a disposizione: LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, Barclays Women’s Super League. Ma ce ne sono ancora altri.

EA SPORTS FC 24: le prime impressioni

Il gioco ricalca l’edizione precedente: non ci sono molte differenze tra questa e Fifa 23, forse deludendo qualche fans. D’altra parte però il rischio di tornare indietro nella tecnologia poteva esserci, invece siamo sempre a un livello altissimo. Tra le novità le tre tecnologie di cui dicevamo sopra. Ovvero:

HyperMotionV Che porta la fluidità del calcio reale utilizzando i dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello ( disponibile solo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC) .

Che porta la fluidità del calcio reale utilizzando i dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello ( . Stili di Gioco Ottimizzati Direttamente dai dati Opta del mondo reale e da quelli provenienti da altre fonti per andare oltre le valutazioni complessive per evidenziare le abilità in campo dei giocatori

Direttamente dai dati Opta del mondo reale e da quelli provenienti da altre fonti per andare oltre le valutazioni complessive per evidenziare le abilità in campo dei giocatori Il motore Frostbite migliorato Che perfeziona i dettagli per rendere ogni momento del gioco più simile al calcio.

Altra novità è il fatto che il calcio femminile è arrivato in Ultimate Team, con sei nuovi campionati e un mondo di nuove opportunità di costruzione della squadra. Con un bacino di talenti di oltre 19.000 giocatori con licenza, ci sono anche nuove ICONE, Eroi e atleti di altissimo livello provenienti da tutto il calcio maschile e femminile da aggiungere al proprio Club e su cui costruire la propria squadra. Infine i giocatori del club possono essere migliorati tramite le Evoluzioni di Ultimate Team, un nuovo modo per costruire la squadra attorno ai giocatori migliori.

Le squadre mancanti e la Modalità Carriera

Mai più ormai Piemonte Calcio, la definizione che ha avuto la Juventus quando l’accordo tra club e produttore era scaduto. Sopo il rinnovo, la squadra bianconerà è passata con definizione, maglie e loghi ufficiali su FC24. Che però ha ancora tre squadre di serie A costrette ad avere un altro nome, ovvero: l’Atalanta si chiama Bergamo Calcio, l’AS Roma è Roma FC e la Lazio diventa Latium.

Per quanto riguarda la Modalità Carriera, questa si aggiunge alla Carriera Tecnico (con elementi come Visuale Tattica e Preparatori) e alla Carriera Giocatore (dove si aggiunge la conquista del Pallone d’Oro) che esistono come esperienze separate.

Pregi e difetti

Non c’è dubbio che EA SPORTS FC 24 resterà il videogame di calcio più gradito agli appassionati. Visivamente è sempre più reale, e le migliorie sui dati di gioco lo tendono a volte quasi indistinguibile dal calcio di tutti i giorni. Ottima anche la colonna sonora, che coinvolge chi sta con il controller in mano. Si tratta insomma di una continuità di alto livello, in attesa forse di ulteriori passi avanti nelle prossime edizioni. Possiamo dire una transizione nell’eccellenza.

Nelle prima fasi di scoperta del gioco, abbiamo rilevato però alcuni difetti, probabilmente migliorabili con degli aggiornamenti. In sintesi:

le punizioni hanno una percentuale di realizzazione quasi al 100%

alcuni giocatori sono schierati in posizioni dverse da quelle reali

in Modalità Carriera, una volta deciso di licenziare un osservatore il gioco si è bloccato.

Detto questo, quest’anno il titolo vede l’espansione del gioco cross-platform (non diposnibile su Nintendo Switch) in tutte le modalità multigiocatore online. Tra cui Club, Stagione Co-Op, VOLTA FOOTBALL e Ultimate Team Co-Op. A partire dalla creazione, nessun club sarà vincolato alla piattaforma del creatore. Il che significa che i club pubblici possono essere immediatamente scoperti e raggiunti da giocatori di qualsiasi piattaforma della stessa generazione.

Disponibilità e prezzo

Chi giocherà a EA SPORTS FC 24 entro il 1° novembre diventerà FC Founder e sbloccherà alcuni vantaggi. Come schermate di avvio esclusive, oggetti in-game, obiettivi e compiti esclusivi in Ultimate Team, tra cui l’esperienza Founder Evolution. Per maggiori informazioni EA SPORTS FC Founder Status.

EA Sports FC 24 costa nelle versioni standard 59.99 euro per Nintendo Switch, 69.99 per PC e 79.99 per PS4, PS5, Xbox One e Series X. Ci sono poi aggointe a seconda del livello e della completezza del gioco.