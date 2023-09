Corri nelle piste di F1 con i visori Lenovo ThinkReality VRX

Lenovo e Formula 1 continuano la loro collaborazione con il fine di migliorare sempre più l’esperienza dei tifosi. Infatti, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà ad Austin, la multinazionale cinese presenta Lenovo ThinkReality VRX F1, soluzione che permetterà agli appassionati di F1 del Paddock Club di mettersi alla prova in una guida virtuale.

Durante il gioco, i fan potranno guidare una monoposto di F1 come se stessero gareggiando sul Circuit of the Americas, controllandone la velocità con i pulsanti dei controller ThinkReality VRX. L’esperienza sarà simile a quella delle tradizionali auto elettriche da corsa in pista, ma l’obiettivo è ottenere il miglior tempo. I risultati saranno infatti esposti su un tabellone che potrà essere proiettato su un display esterno.

I visori Lenovo ThinkReality VRX

L’ecosistema ThinkReality ISV è creato su misura per scenari simili a quello della Formula 1 che restituisce risultati immediati e ROI su larga scala. Un esempio è l’attività di formazione delle hard skill per creare memoria muscolare e sostenere i dipendenti nell’apprendimento e nella gestione delle complessità. Ma anche per sessioni di training delle soft skill per migliorare la comunicazione tra reparti, per sviluppare il proprio potenziale e riconoscere i valori dell’organizzazione.

L’ecosistema viene utilizzato anche come strumento di collaborazione per migliorare l’esperienza delle riunioni virtuali, l’adozione dei digital twin e per organizzare eventi speciali. Inoltre, è utilizzato anche per applicazioni di spatial computing, come monitor virtuali e app per il flusso di lavoro supportate dall’intelligenza artificiale. Queste contribuiscono ad ampliare gli spazi di lavoro e aumentare la produttività.

I visori Lenovo ThinkReality VRX sono supportati da un ampio portafoglio di servizi professionali, tra cui la gestione flessibile del dispositivo con la piattaforma software cloud ThinkReality e i servizi ThinkReality xR. Questi supportano anche la LISS (Lenovo’s Integrated Solution Support) per un servizio clienti globale 24 ore su 24 e il sistema di finanziamento Device as a Service (DaaS) tramite Lenovo TruScale.

Disponibilità

Lenovo ThinkReality VRX F1 sarà disponibile al Tech World 2023 di Lenovo, che si terrà dal 23 al 24 ottobre ad Austin, in Texas.

