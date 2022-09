Il crowdfunding immobiliare dedicato ai borghi

È stato creato un crowdfunding immobiliare dedicato ai borghi italiani. In Italia opera ITS Lending, che tratta crowdfunding immobiliari per il rilancio dei piccoli centri abitati. In pochissimo tempo ha rimborsato sei prestiti, restituendo un totale di 265 mila euro, oltre agli interessi maturati.

Di cosa tratta il crowdfunding

Il progetto tratta di strutture residenziali, come: bilocali o trilocali che sono situati in Sicilia, Toscana e Puglia. Come funziona? Gli investitori prestano fondi per finanziare la ristrutturazione del immobiliare, ovviamente con un tasso di interesse. I dati di Crowdfunding Buzz, affermano che il segmento è cresciuto del 61% nei primi 8 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, con una raccolta di 56 milioni di Euro. Anche la raccolta media è cresciuta con anche gli investitori. Infatti ad agosto 2021 erano stati circa 22 mila, nello stesso periodo di quest’anno sono cresciuti di 35 mila.

“ITS Lending, ultima piattaforma nata nel panorama del crowfunding immobiliare e unica focalizzata sulla rigenerazione dei borghi italiani, in meno di un anno, ha ottenuto grandi risultati, dimostrati sia dall’alto numero di progetti finanziati – già 19 in soli 9 mesi – sia dei rimborsi effettuati, già 6 e tutti perfettamente puntuali” dichiara il business strategist di ITS Lending, Fabio Allegreni. “Tra i suoi punti di vantaggio c’è proprio la durata media più bassa dei prestiti (sette mesi all’incirca), che consente un’elevata rotazione del capitale investito, con un ROI medio del 5,8% sugli investimenti”.

Chi è ITS Lending

ITS Lending è una società controllata da ITS ITALY, lifestyle company nata a Londra nel 2020 per promuovere investimenti, sia di individui che di istituzioni estere, in borghi e centri storici italiani. Ha chiuso 19 operazioni immobiliari, nel sud e centro-nord Italia. Per una raccolta totale di 1,1 milioni e una media di 24 investitori, che hanno contribuito con un investimento di 2mila euro.

