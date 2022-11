CrowdFundMe e l’acquisizione con Trusters

CrowdFundMe la piattaforma di Crowd Investing ha reso pubblici gli ultimi dettagli dell’acquisizione del 51% del capitale sociale di Trusters. Trusters si dedica alle operazioni immobiliari, ed è leader mondiale italiano del lending crowdfunding. Le due società lo scorso giugno hanno firmato l’acquisizione, portando grandi cambiamenti. CrowdFundMe è riuscita a dar maggiore importanza e forza nel mondo del mercato della finanza alternativa. Assieme, CrowdFundMe e Trusters, offrono strumenti di Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, minibond e Lending Crowdfunding.

I risultati dopo l’acquisizione delle due società hanno avuto una crescita rapida nel secondo semestre nel 2022. Ecco i seguenti dettagli:

In questi quattro mesi ci sono stati più di 1.200 nuovi investitori, tutto questo grazie all’ottima comunicazione delle due società. Questa ha permesso di ottenere risultati incredibili in pochissimo tempo. Difatti, hanno ottenuto circa il 40% di crescita rispetto i mesi precedenti. Secondo KPI sono stati riportati dei dati che rilevano l’esatta crescita:

Tommaso Baldissera Pacchetti, Presidente e Amministratore Delegato di CrowdFundMe, ha così commentato: “L’acquisizione, oggi formalmente perfezionata ma che è operativa da giugno, ha già mostrato la validità della nostra strategia di crescita per vie esogene. Trusters, grazie alla sinergia della comunicazione e all’integrazione delle customer base, ha infatti registrato una sensibile crescita degli investimenti fino ad arrivare al record storico di 1,8 milioni mensili, registrati a ottobre. Questa operazione straordinaria, che ci rende il primo gruppo fintech italiano focalizzato sulla finanza alternativa, permette inoltre a CrowdFundMe di offrire agli investitori ulteriori possibilità per diversificare il portafoglio, tramite il Lending Crowdfunding e progetti immobiliari che vertono su orizzonti temporali brevi in termini di ritorno economico”.

Andrea Maffi, Amministratore Delegato di Trusters, ha così commentato: “L’acquisizione di CrowdFundMe è la naturale conseguenza della nostra volontà di proseguire con una crescita strutturata e di qualità. In particolare, il nostro obiettivo è affermarci nel Crowdinvesting come player di riferimento non solo nel settore degli investimenti immobiliari. Grazie a questa operazione strategica con CrowdFundMe, siamo in grado di offrire un ampio pacchetto di servizi caratterizzato da nuove opportunità di diversificazione finanziaria”.