Solitaire T, le cuffie T+A per audiofili

Il sistema di trasduttori della cuffie Solitaire T+A ha avuto uno sviluppo completamente nuovo, in grado di riprodurre le più sottili sfumature audio in qualità audiofila sia in modalità attiva che passiva. Mentre l’isolamento passivo, da solo, è sufficiente a far passare in secondo piano il mondo esterno. In combinazione con la cancellazione attiva del rumore di fondo, che può essere attivata a seconda delle esigenze, i suoni indesiderati scompaiono completamente dietro ciò che si sta ascoltando.

I componenti in alluminio perlato delle nuove cuffie Solitaire T sono lavorati partendo da materiale massiccio. Ed il risultato è molto più di un esercizio di design: sono così robusti e durevoli che garantiscono che le cuffie rimarranno al proprietario per anni. Osservando da vicino il loro design, gli ingressi delle nuove cuffie sono progettati per garantire piena versatilità. In quanto dispongono di trasferimento del segnale tramite ingressi analogici passivi e attivi totalmente simmetrici. Nonché USB C e gli standard Bluetooth wireless di altissima qualità.

Design & Materiali

Gli smussi accuratamente posizionati sulla fascia e sulle coppe confermano il continuo sviluppo ed evoluzione della matrice del design dell’azienda tedesca. Tutti i componenti in alluminio sono perlati prima di essere anodizzati. I padiglioni sono fissati mediante giunti in metallo duro di precisione, a tolleranza ravvicinata. E consentono ad entrambi di ruotare di 90° e di ripiegarsi verso l’interno. Nel loro astuccio o indossati intorno al collo, le cuffie Solitaire T diventano un compagno di viaggio compatto. I cuscinetti per le orecchie sono realizzati in finissima pelle sintetica anti-allergenica, assicurando che le cuffie vengano indossate anche a lungo in maniera confortevole.

Questo modello può essere utilizzato completamente digitalmente tramite la presa USB C senza alcuna forma di compressione dei dati. In modalità passiva, trasferisce i segnali al trasduttore in modo completamente simmetrico tramite connettori Pentaconn 3,5mm o 6,3mm direttamente. Il concetto Active Analog di T+A si basa sugli ingressi analogici e massimizza il potenziale consentendo l’accesso al controllo del volume e la soppressione attiva del rumore di fondo. Tutti i cavi prendono la forma di cavi OFC con basso suono strutturale, terminanti in contatti placcati in oro.

Disponibilità e prezzo

Le cuffie Solitaire T di T+A hanno un prezzo di 1.399 euro. E sono distribuite in Italia da Exhibo.