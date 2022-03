MIR Tech torna con tanti ospiti e panel tematici

Come già annunciato in un articolo precedente, torna MIR Tech, la fiera dell’intrattenimento organizzata da Italian Exhibition Group. L’edizione 2022 è ai blocchi di partenza e il suo calendario si sta sempre più arricchendo con tanti ospiti e panel tematici. Si tratta di eventi, convegni e momenti di confronto per appassionati e addetti ai lavori del mondo entertainment, audio, video, luci e broadcast.

MIR Tech: tanti ospiti e panel tematici

Per quanto riguarda gli appuntamenti, imperdibile per tutti i professionisti del segmento broadcast quello che vedrà come protagonista Roberto Cenci. Il regista e autore tv racconterà la sua storia e i passaggi per costruire programmi televisivi di maggior successo. L’incontro, intitolato “Dietro la macchina da presa: Roberto Cenci in conversation with Billboard Italia” sarà moderato da Tommaso Toma, Direttore del magazine Billboard Italia. MIR Tech porta on stage anche gli addetti ai lavori che operano dietro al palco. A loro è dedicato il panel tematico “Il palco è una grande sfida: Stage Manager @work”, che sarà condotto da Damir Ivic, giornalista in ambito musicale e di grandi eventi di musica. Parteciperanno anche due protagonisti del backstage: Diego Spagnoli, storico Stage Manager di Vasco Rossi, e Luca Biasetti, Stage Manager di Kappa Future Festival, il più grande festival dance in Italia. Infine, il convegno “Lighting Designer @work” con Giovanni Pinna, autore dei giochi di luce dei concerti evento di Vasco Rossi. Approfondirà i segreti della propria arte e dimostrerà come una semplice traccia audio si possa trasformare in uno spettacolo luminoso indimenticabile.

Un tributo a Claudio Coccoluto

Non può mancare anche un tributo a Claudio Coccoluto. Durante il talk “Faccio Cose Ballo Gente”, Sergio Cerruti, Presidente dell’Associazione Fonografici Italiani, Vice Presidente di Confindustria Cultura e Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda ripercorrerà insieme a Gianmaria Coccoluto ed altri ospiti, i 40 anni di carriera dell’artista che ha reso famoso il mondo della notte italiano anche all’estero.

DJ Zone con Pioneer DJ

La club culture sarà protagonista della DJ Zone. In particolare, nello stand di Pioneer DJ, brand leader per le tecnologie per la musica elettronica. Il pubblico potrà provare i più recenti device per il DJing e assistere alle performance di Giorgio Prezioso, DJ Damianito. Ma anche esibirsi grazie alla collaborazione del brand con DJcity Italia e DJBox, che presenta il primo Link Up DJ a Mir Tech. Inoltre, è prevista una sessione di ascolto e confronto con il DJ Luca Agnelli, uno dei nomi più noti della scena techno internazionale, moderata dal giornalista Damir Ivic.

Per consultare il programma completo degli eventi, visita il sito di MIR Tech